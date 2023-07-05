Столяров: фиджитал-спорт должен стать частью креативной экономики

"Игры будущего" дают возможности молодым талантам в дизайне, информационных технологиях, разработке и графике, отметил руководитель проекта

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Фиджитал-спорт - это заявка в сторону признания спорта частью креативной экономики. Такое мнение высказал руководитель "Игр будущего" Игорь Столяров, комментарий которого в среду приводит пресс-служба проекта.

"Спорт пока не является креативной индустрией, и, наверное, в его классическом проявлении это логично, - сказал Столяров на пленарной сессии "Образование на стыке двух вселенных. Фиджитал в вузе, школе и СПО" в рамках Российской креативной недели. - Но фиджитал-спорт - это уже заявка в сторону признания частью креативной экономики. Мы первые создаем принципиально новый формат, мы - креаторы. "Игры будущего" - это не только спорт. Это возможности, которые получают молодые таланты в большинстве креативных индустрий: дизайн, IT и разработка ПО, компьютерная графика и анимация, образование, R&D, компьютерные игры, медиа и реклама, мода, кино и видео".

Столяров призвал российских разработчиков обратить внимание на перспективную нишу создания отечественных компьютерных игр, в том числе симуляторов различных видов спорта. По его словам, в экосистеме "Игр будущего" есть постоянно действующая лаборатория - Phygital Lab. "Мы все время ищем, пробуем новые форматы, экспериментируем, - отметил Столяров. - На сегодняшний день большая часть результатов экспериментов остается в формате демо, однако у каждого из этих проектов есть потенциал и поддержка".

В рамках деловой программы Российской креативной недели Агентство развития компьютерного и иных видов спорта и АНО поддержки и развития креативных индустрий "Креативная экономика" подписали соглашение о развитии долгосрочного и эффективного партнерства в целях развития креативных индустрий, в том числе сотрудничество по продвижению и популяризации мультиспортивного международного турнира "Игры будущего" в 2024 году в Казани.

О взаимодействии "Игр будущего" и "Знания"

Столяров рассказал, что формат предполагает создание полноценного и уникального шоу со спортивной презентацией, индивидуальными технологическими решениями, отражающими действие сразу в двух реальностях. "Над этими процессами работает команда, создавшая лучшие мировые спортивные и развлекательные события, - сказал Столяров. - У нас есть трек "Образование", помогающий на этапе формирования глобального проекта моделировать наследие, которое он оставит после завершения. В августе мы примем несколько десятков молодых креативных ребят в летний фиджитал-буткэмп. У вас есть большой запрос на созидание. Мы готовы поддерживать креативные проекты и создавать их вместе с вами".

Первый заместитель генерального директора "Знания" Дмитрий Рыбальченко отметил, что организация уже вовлечена в популяризацию фиджитал-спорта, и это сотрудничество будет развиваться. "Очень большой прогресс хотелось бы отметить с точки зрения содержательного наполнения и того, как здорово прошли пилоты (тестовые соревнования - прим. ТАСС). Персонально мне интересно наблюдать за процессом, потому что с точки зрения проекта запуск такой масштабной экосистемы - это действительно уникальное явление", - отметил Рыбальченко.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.