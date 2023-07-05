5 июля, 14:04
Уимблдон

Российская теннисистка Касаткина вышла в третий круг Уимблдона

AP Photo/ Alastair Grant)
Дарья Касаткина
© AP Photo/ Alastair Grant)

В матче второго круга россиянка обыграла британку Джоди Беррейдж

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Первая ракетка России Дарья Касаткина в среду обыграла британку Джоди Беррейдж в матче второго круга Уимблдона.

Матч завершился со счетом 6:0, 6:2 в пользу Касаткиной, которая получила на турнире 11-й номер посева. Беррейдж выступала на Уимблдоне благодаря специальному приглашению от организаторов соревнований. В третьем круге Касаткина встретится с победителем встречи между белоруской Викторией Азаренко и аргентинкой Надей Подорошкой.

Касаткиной 26 лет, она занимает 10-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) - высшее среди россиянок. Спортсменка является обладательницей шести титулов WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Беррейдж 24 года, она занимает 108-е место в мировом рейтинге и не выигрывала турниров WTA. На текущем Уимблдоне спортсменка показала свой лучший результат на турнирах Большого шлема.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004). 

Теги:
Уимблдон
© Информационное агентство ТАСС
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