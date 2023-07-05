Газизов стал генеральным директором махачкалинского "Динамо"

Клуб выступает в Первой лиге

ТАСС, 5 июля. Бывший генеральный директор московского "Спартака" и "Уфы" Шамиль Газизов занял аналогичную должность в махачкалинском футбольном клубе "Динамо", выступающем в Мелбет - Первой лиге. Об этом сообщил в среду "Спорт-Экспрессу" президент "Динамо" Гаджи Гаджиев.

"Сегодня Шамиль Камилович [Газизов] подписал контракт с нашим клубом. Срок контракта? Безграничный", - сказал Гаджиев.

5 июня Газизов подал в отставку с поста гендиректора "Уфы", которая по итогам сезона вылетела во Вторую лигу.

Газизову 54 года, в башкирский клуб он пришел в 2012 году. При нем уфимцы впервые вышли в премьер-лигу. По итогам сезона-2017/18 "Уфа" в чемпионате России заняла шестое место, завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы, однако в групповой этап турнира команда выйти не смогла. Летом 2020 года Газизов был назначен генеральным директором московского "Спартака", 8 декабря он покинул эту должность и вернулся в "Уфу". После увольнения Газизов судится с бывшим владельцем "Спартака" Леонидом Федуном по поводу компенсации за досрочное расторжение контракта.

В сезоне-2022/23 махачкалинское "Динамо" заняло 8-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.