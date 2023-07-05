Более 20 стран подтвердили участие в Играх стран СНГ

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук отметил, что регистрацию прошли более трех тысяч спортсменов и тренеров

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Участие в Играх стран СНГ, которые состоятся в Белоруссии в августе, подтвердили более 20 стран. Об этом в среду сообщил министр спорта республики Сергей Ковальчук.

"На сегодня больше 20 стран подтвердили свое участие в Играх, зарегистрировано более трех тысяч спортсменов и тренеров", - приводит слова министра издание "СБ. Беларусь сегодня".

В конце июня Ковальчук сообщил ТАСС, что "более двух тысяч спортсменов из 18 стран прошли через аккредитационную систему". По словам министра, свое участие подтвердили все девять стран Содружества, участвовавшие в первых Играх, а также девять стран, не входящих в СНГ. В их числе министр называл Монголию, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты. Ковальчук отмечал, что переговоры по участию делегаций других стран и количеству их представителей на Играх продолжаются.

II Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта, торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований планируется провести 5 и 13 августа. I Игры стран СНГ прошли в 2021 году в Казани.