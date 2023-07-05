Бывший наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике возглавил ПСЖ

Соглашение со специалистом рассчитано на два года

ТАСС, 5 июля. Испанец Луис Энрике стал новым главным тренером французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Об этом в среду сообщает пресс-служба ПСЖ.

Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

5 июля ПСЖ расторг контракт с бывшим главным тренером Кристофом Гальтье, он возглавлял клуб с 2022 года, под его руководством команда стала чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. 30 июня Гальтье задержали на 24 часа из-за дела о расизме, об этом сообщала радиостанция RMC Sport. Ранее она утверждала, что Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания - специалист отправил бывшему директору "Ниццы" Жюльену Фурнье письмо, в котором указал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Также радиостанция отметила, что если обвинения докажут, то Гальтье будет грозить тюремное заключение на срок до трех лет и штраф в размере €45 тыс.

Энрике 53 года, ранее он был главным тренером итальянской "Ромы", испанских "Сельты" и "Барселоны", а также сборной Испании. Энрике дважды привел "Барселону" к победе в чемпионате Испании, трижды выигрывал Кубок Испании и по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В 2015 году испанец был признан тренером года по версии Международной федерации футбола. Сборная Испании под руководством специалиста в 2021 году завоевала бронзовые медали чемпионата Европы.

В качестве футболиста Энрике выступал за "Спортинг" из Хихона, "Реал" и "Барселону". Он является трехкратным чемпионом Испании, три раза выигрывал кубок страны, дважды - суперкубок, по разу становился победителем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. В 1992 году в составе сборной Испании стал олимпийским чемпионом.