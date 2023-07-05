Экоактивисты прервали матч на Уимблдонском теннисном турнире

Женщина разбросала оранжевые конфетти и фрагменты пазла, а мужчина уселся в центре корта

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Участники протестного движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть"), выступающего за скорый переход к зеленой энергетике, в среду прервали матч на Уимблдонском теннисном турнире. Инцидент произошел во время игры первого круга между японцем Сё Симабукуро и болгарином Григором Димитровым.

Во время матча мужчина и женщина в майках с лозунгом движения выбежали на траву 18-го корта, где проходила встреча теннисистов. Женщина разбросала оранжевые конфетти и фрагменты пазла, а мужчина уселся в центре площадки, из-за чего матч был прерван. Служба безопасности увела активистов с корта, а персонал теннисного клуба убрал весь мусор с корта при помощи воздуходувок. Встреча была продолжена и завершилась победой Димитрова со счетом 6:1, 6:2, 6:1.

Just Stop Oil подтвердила, что демарш устроили ее активисты - 68-летняя учительница на пенсии из Лондона Дебора Уайлди и музыкант на пенсии из Манчестера 66-летний Саймон Мильнер-Эдвардс.

Just Stop Oil требует от правительства немедленно запретить разработку новых нефтегазовых месторождений в стране. Во второй половине прошлого года члены движения постоянно перекрывали в час пик самые оживленные автотрассы и дороги, обливали краской автосалоны, штаб-квартиры корпораций, бутики дорогих брендов, а также атаковали произведения искусства. Так, они вылили суп на картину художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее и попытались испортить ряд других полотен. В этом году, помимо затруднения движения на улицах, они несколько раз распыляли порошковую краску в общественных местах, в том числе на спортивных и культурных мероприятиях - на матчах по регби, крикету, снукеру.