5 июля, 15:10
Уимблдон

Российская теннисистка Александрова вышла во второй круг Уимблдона

В первом круге россиянка обыграла представительницу США Эмму Наварро

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла представительницу США Эмму Наварро в матче первого круга Уимблдона. Встреча завершилась в среду.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Александровой, которая получила на турнире 21-й номер посева. Встреча началась во вторник, но была сначала прервана из-за дождя, а затем перенесена на следующий день при счете 6:4, 5:3 в пользу россиянки.

Александровой 28 лет, она занимает 22-е место в мировом рейтинге, на ее счету 4 победы на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Александрова не проходила дальше третьего круга на турнирах Большого шлема. В составе сборной России в 2021 году она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Наварро 22 года, она занимает 55-е место в мировом рейтинге и не побеждала на турнирах WTA. Лучшим результатом американки на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции в текущем сезоне.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004). 

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Уимблдон
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