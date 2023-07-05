Теннисист Медведев вышел во второй круг Уимблдона

В матче первого раунда россиянин обыграл британца Артура Фери

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев в среду обыграл британца Артура Фери в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Матч закончился со счетом 7:5, 6:4, 6:3 в пользу Медведева, получившего третий номер посева. Фери выступал на Уимблдоне благодаря специальному приглашению от организаторов соревнований. Во втором круге россиянин сыграет с победителем встречи между французом Адрианом Маннарино и россиянином Александром Шевченко.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Фери 20 лет, в рейтинге ATP он идет 391-м месте, на счету британца нет титулов под эгидой организации. На турнире Большого шлема Фери выступает впервые.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.