Тарпищев: теннисистка Касаткина побеждает на Уимблдоне за счет умной игры

В среду Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка России Дарья Касаткина побеждает в матчах Уимблдона за счет умной игры. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В матче второго круга Уимблдона Касаткина со счетом 6:0, 6:2 обыграла британку Джоди Беррейдж. В третьем круге Касаткина встретится с победителем встречи между белоруской Викторией Азаренко и аргентинкой Надей Подорошкой.

"Касаткина играет хорошо. И если по сетке ей не встречается соперница ударного плана, то она добивается успеха. Сейчас она за счет своей головы, за счет умной игры побеждает", - сказал Тарпищев.

Касаткиной 26 лет, она занимает 10-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка является обладательницей шести титулов WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.