Ольховский считает, что теннисисту Медведеву нужно увереннее играть на Уимблдоне

В матче первого круга россиянин в трех сетах обыграл британца Артура Фери

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву нужно играть увереннее для того, чтобы дойти до поздних стадий Уимблдона. Такое мнение ТАСС в среду высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В среду Медведев обыграл представителя Великобритании Артура Фери в матче первого круга турнира со счетом 7:5, 6:4, 6:3. Во втором круге россиянин сыграет с победителем встречи между французом Адрианом Маннарино и россиянином Александром Шевченко.

"Соперник у него был непростой, но для того, чтобы далеко пройти, ему нужно играть увереннее, - сказал Ольховский. - Травяные корты Уимблдона подходят игре Медведева гораздо лучше, чем на предыдущих турнирах. Я думаю, Медведев еще прибавит и покажет хороший теннис здесь".

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.