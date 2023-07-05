"Факел" объявил о подписании контракта с футболистом Кудряшовым

2 июля 36-летний футболист покинул турецкий "Антальяспор"

ТАСС, 5 июля. Воронежский "Факел" подписал контракт с защитником Федором Кудряшовым, который ранее выступал за турецкий футбольный клуб "Антальяспор". Об этом в среду сообщает пресс-служба "Факела".

О сроках соглашения с игроком не сообщается.

2 июля "Антальяспор" объявил об уходе 36-летнего футболиста в связи с окончанием контракта. Кудряшов выступал за "Антальяспор" с января 2020 года. В составе команды он провел 110 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.

Ранее защитник защищал цвета "Краснодара", томской "Томи", подмосковных "Химок", грозненского "Ахмата", московского "Спартака", казанского "Рубина", "Ростова", "Сочи" и турецкого клуба "Истанбул Башакшехир". За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, отметившись 1 голом и 1 передачей. В 2018 году защитник вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.