Теннисист Сафиуллин вышел во второй круг Уимблдона

В матче первого раунда россиянин обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин в среду обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча закончилась со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 в пользу Сафиуллина, не получившего номер посева. Баутиста-Агут выступал на турнире под 20-м номером посева. Матч начался в понедельник, но был прерван из-за дождя и завершился в среду. Во втором круге россиянин сыграет с французом Корентентом Муте.

Сафиуллину 25 лет, он занимает 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытых чемпионатов Австралии и Франции (2021), а также нынешнего Уимблдона. В 2015 году россиянин выиграл Открытый чемпионат Австралии среди юниоров.

Баутиста-Агуту 35 лет, он занимает 23-е место в мировом рейтинге. Испанец одержал 11 побед на турнирах ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона 2019 года.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.