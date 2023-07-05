Минспорт прокомментировал информацию об участии россиян в Панарабских играх

В ведомстве отметили, что только две российские спортсменки официально представляют сборную Сирии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены не принимают участия в Панарабских играх и не заявляли о смене гражданства, за исключением двух человек. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Минспорта РФ.

В среду журналист Сергей Лисин в своем телеграм-канале опубликовал информацию, что ряд российских спортсменов заявлены в качестве членов команды Сирии на Панарабские игры, стартовавшие в Алжире.

"В связи с появившейся в СМИ информацией об участии ряда российских спортсменов в качестве членов сборной команды Сирии в Панарабских играх в Алжире Минспорт России сообщает официально: в числе указанных спортсменов Милана Мугу (дзюдо) и Александра Максимова (спортивная гимнастика) официально представляют сборную команду Сирии, в утвержденных списках кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на 2023 год не числятся, - сказали в пресс-службе. - По остальным спортсменам информация, указанная на сайте турнира, не соответствует действительности, указанные на сайте организаторов турнира спортсмены не принимают участия в Панарабских играх и не заявляли о смене спортивного гражданства".