5 июля, 17:37
Футбол в России

В "Спартаке" сообщили, что рассматривают введение должности исполнительного директора

Данной должности в клубе нет с 2020 года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" рассматривает введение должности исполнительного директора. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

Ранее портал Sport24 сообщал, что в "Спартаке" в ближайшее время могут ввести должность исполнительного директора.

"Пока официально решение не принято, но мы действительно рассматриваем возможность утверждения должности исполнительного директора в клубе", - сказал Малышев.

Последним исполнительным директором "Спартака" был Максим Власов, который работал в клубе с 2019 по 2020 год. Сейчас должности исполнительного директора в "Спартаке" нет.

"Спартак" по итогам прошлого сезона занял третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. 

Теги:
Российский футбол
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