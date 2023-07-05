Власти Великобритании усилят меры по предотвращению протестов на спортивных соревнованиях

В среду участники протестного движения Just Stop Oil прервали матч на Уимблдонском теннисном турнире

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Министры британского правительства встретились с руководителями полиции и организаторами крупных спортивных соревнований для обсуждения повышения мер по предотвращению протестов на турнирах на территории страны. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

В среду участники протестного движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть"), выступающего за скорый переход к зеленой энергетике, прервали матч на Уимблдонском теннисном турнире. Инцидент произошел во время игры первого круга между японцем Сё Симабукуро и болгарином Григором Димитровым. В апреле этого года зоозащитники сорвали начало конных скачек Grand National, которые проводятся на ипподроме "Эйнтри" в Ливерпуле, выбежав на скаковой круг.

"Мы должны отстаивать возможность проведения мирных протестных акций, но это не дает права малочисленным группам срывать спортивные соревнования, которыми наслаждаются миллионы из нас, - отметила министр культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства Люси Фрейзер. - Все, кто планируют такие акции, должны дважды подумать".

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман в своем заявлении отметила, что правительство поддержит полицию и организаторов соревнований в попытках помешать проведению протестных акций во время спортивных событий, добавив, что полиция повысила число сотрудников, задействованных на охране других мероприятий.

Во встрече приняли участие представители 15 спортивных организаций, включая Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании, футбольную Английскую премьер-лигу и автодром в Сильверстоуне, где в ближайшие выходные пройдет этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".