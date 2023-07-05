5 июля, 19:37
Летние олимпийские виды спорта

Команды из Краснодарского края выиграли суперфинал детской лиги дзюдо

Турнир прошел в новой Академии единоборств в Олимпийском парке федеральной территории Сириус

ТАСС, 5 июля. Команды, представляющие Краснодарский край, стали победителями суперфинала четвертого сезона детской международной лиги дзюдо "Триумф Energy" среди юношей и девушек. Соревнования прошли в среду.

Суперфинал лиги стал первым турниром, который прошел в новой Академии единоборств в Олимпийском парке федеральной территории Сириус.

В соревнованиях юношей победу одержала команда СШОР по дзюдо и самбо. Серебряные медали выиграла команда "Олимп" из Московской области, бронзовые - "Патриот" из Краснодарского Края. У девушек первое место занял коллектив "Лидер", второе - представительницы оренбургской области, третье - сборная Белоруссии. В соревнованиях принимали участия дзюдоисты до 15 лет.

Сезон детской международной лиги дзюдо стартовал 17 января. Около 1,5 тыс. юных дзюдоистов из 111 команд, представляющих Сибирский, Дальневосточный, Приволжский, Уральский, Северо-Кавказский, Южный и Центральный округа России, а также Монголию, Казахстан, Белоруссию и Абхазию, проходили отбор в 9 дивизионах. 

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Летние олимпийские виды спорта
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