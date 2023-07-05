Российская команда "Норманочка" одержала вторую победу на Copa Mundo по мини-футболу

Россиянки со счетом 7:0 обыграли аргентинский "Сан-Лоренсо"

ТАСС, 5 июля. Российский клуб "Норманочка" со счетом 7:0 победил аргентинский "Сан-Лоренсо" в матче второго тура группового этапа международного турнира по мини-футболу среди женских команд Copa Mundo. Встреча прошла в бразильском Паранагуа в среду.

Забитыми мячами отметились Ксения Олькова (5-я и 31-я минуты), Мария Самойлова (26, 38), Су Рейс (27, 28), Ирина Правдина (30).

В первом матче "Норманочка" со счетом 7:0 обыграла бразильскую команду "Рио Бранко". "Норманочка" набрала 6 очков, команда занимает первое место в турнирной таблице группы А. На второй строчке располагается бразильская "Лондрина" (3 очка), далее идут "Сан-Лоренсо" (0) и "Рио Бранко" (0). В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, также туда попадают две сильнейшие команды, которые заняли третьи места в своих квартетах.

В заключительном туре "Норманочка" сыграет с "Лондриной". Встреча пройдет 6 июля и начнется в 22:00 мск.

"Норманочка" выступает на турнире под флагом РФ. В прошлом году команда из Нижнего Новгорода завоевала бронзовые медали турнира.

Чемпионат Copa Mundo завершится 10 июля.