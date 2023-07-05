Сборная Украины не смогла выйти в финал молодежного чемпионата Европы по футболу

В полуфинале украинцы со счетом 1:5 проиграли испанцам

ТАСС, 5 июля. Сборная Испании со счетом 5:1 обыграла команду Украины в полуфинальном матче молодежного чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в среду в Бухаресте.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Абель Руис (17-я минута), Ойан Санчет (24), Антонио Бланко (54), Аймар Орос (68), Серхио Гомес (78). У проигравших отличился Артем Бондаренко (13).

В другом полуфинале сборная Англии со счетом 3:0 победила команду Израиля. Чемпионат Европы проходит в Румынии и Грузии. Финальный матч состоится 8 июля в Батуми. В турнире принимают участия игроки, родившиеся не ранее 1 января 2000 года.

Матч за третье место на чемпионате Европы проводиться не будет, сборные Испании, Украины и Израиля квалифицировались на Олимпиаду 2024 года. На Игры отбираются три лучшие команды чемпионата Европы. Так как в четверку сильнейших вышла сборная Англии, три оставшихся полуфиналиста квалифицировались на Олимпиаду. Сборная Англии не может быть представлена на Играх, так как британские спортсмены будут представлять Национальный олимпийский комитет Великобритании и выступать под флагом этой страны.