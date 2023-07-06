Ралли-рейд "Шелковый путь" стартует в Казани

Экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составят скоростные спецучастки

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Старт ралли-марафона "Шелковый путь" пройдет в четверг в Казани.

Ралли-рейд проводится с 2009 года. Как правило, весь маршрут проходит по территории России, но в отдельные годы он пролегал через Китай и государства Центральной Азии. В этом году экипажи проделают путь из Казани в Москву через Уфу, Магнитогорск, Оренбург, Самару, Саратов, Волгоград и Липецк.

Экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составят скоростные спецучастки. В рамках 13-го издания ралли "Шелковый путь" впервые в своей истории посетит горные трассы Южного Урала, а также побывает в Магнитогорске, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. В общей сложности за 10 дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса.

"Мы сделали все для того, чтобы ралли принесло болельщикам и гонщикам эмоции. Отдельно хотел бы поблагодарить президента [России Владимира Путина], правительство РФ, Минспорт и лично министра [спорта Олега Матыцина] за поддержку нашего проекта. Ралли стартует в Казани, 5 и 6 июля пройдут технические проверки. Вечером 6 июля пройдет церемония старта, далее спортсменов ждет маршрут из девяти гоночных дней с финишем в столице нашей родины на Васильевском спуске 15 июля", - сказал журналистам руководитель ралли "Шелковый путь", семикратный победитель ралли "Дакар" Владимир Чагин.

Позднее он рассказал ТАСС, что при составлении маршрута организаторы "Шелкового пути" всегда стремятся включать новые города и регионы. "Природные блага позволяют нам это сделать. Страна у нас большая, огромная, много различных природных ландшафтов. Я считаю, что территория Российской Федерации прекрасно позволяет проводить ралли-рейды внутри страны ", - отметил собеседник агентства.

"Единственное окно в Европу"

Как сообщил Чагин журналистам, в этом году участие в "Шелковом пути" примут представители более чем десяти стран. "Китайцы планируют участвовать в гонке. Мы все понимаем, в каких политических реалиях находимся, желающих участвовать у нас очень много, постоянно с ними общаемся, но пока есть обстоятельства, которые не позволяют всем это сделать", - рассказал руководитель проекта.

Иностранные пилоты попали также в российские команды. За "Камаз-мастер", самую титулованную команду мира в классе грузовиков, побеждавшей на ралли "Дакар" рекордные 19 раз, выступит китаец Хоу Хуннин, в экипаж которого вошли его соотечественник Шен Синь и россиянин Сергей Кренев. Также "Камаз-мастер" в гонке представят экипажи Дмитрия Сотникова, Эдуарда Николаева, Андрея Каргинова, в разные годы побеждавших на "Дакаре", и Сергея Куприянова.

Сотников, который является действующим победителем гонки, в беседе с ТАСС поделился своими ожиданиями от ралли-рейда. "В этом году гонка будет не похожа на другие. Мы двигаемся в сторону Урала, а потом - в сторону Волгограда. Ожидаю, что будет немало сюрпризов, возникнут некоторые сложности, придется быстрее адаптироваться", - рассказал пилот.

Победитель "Дакара" 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС назвал ралли "Шелковый путь" единственным "окном в Европу". "Есть гонщики, которые не боятся приезжать из Европы. Я общался с ними, знаю, что им даже угрожали забрать их лицензию, если они поедут на гонку, такая санкционная политика, настолько жестко она работает", - отметил Карякин.

Для российских пилотов ралли "Шелковый путь" станет главной гонкой сезона, так как из-за санкций в связи с ситуацией на Украине Международная автомобильная федерация разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов. Многие российские спортсмены отказались подписывать такой документ.