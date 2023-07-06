6 июля, 05:01
Летние паралимпийские виды спорта

Рожков сообщил, что вопрос допуска россиян к соревнованиям рассмотрит генассамблея МПК

Антон Новодережкин/ ТАСС
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Орган также рассмотрит вопрос членства Паралимпийского комитета России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) в конце сентября рассмотрит вопрос допуска российских паралимпийцев к участию в международных соревнованиях. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Паралимпийский комитет России обратился в исполком Международного паралимпийского комитета с ходатайством о пересмотре решения исполкома МПК от 30 марта 2022 года о недопуске российских паралимпийцев к участию в международных соревнованиях, проводимых под эгидой международного комитета. Исполком оставил решение в силе. Вопрос допуска к соревнованиям будет рассматриваться на генеральной ассамблее в Бахрейне в конце сентября этого года. В настоящее время МПК является спортивной федерацией для легкой атлетики, плавания, пулевой стрельбы, пауэрлифтинга, следж-хоккея и танцев на колясках", - сообщил Рожков.

"Восемь видов спорта входят в управление спортивных федераций, развивающих только паралимпийские виды спорта. Они ориентируются на МПК и не принимают никаких решений. По видам спорта, которыми управляют 13 олимпийских международных федераций, мы совместно с соответствующими общероссийскими спортивными федерациями ведем консультации по условиям допуска наших спортсменов на соревнования. Полностью отказали международные федерации по конному спорту и бадминтону", - добавил президент ПКР.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований.

Генассамблея МПК в Бахрейне также рассмотрит вопрос членства ПКР в организации. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России. В декабре ПКР направил жалобу на данное решение в апелляционный трибунал, которая была удовлетворена. 

Теги:
Летние паралимпийские виды спортаРожков, Павел Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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