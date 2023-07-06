Чесноков назвал феноменальной победу теннисиста Сафиуллина над Баутиста-Агутом

Россиянин в первом круге Уимблдона обыграл испанца в пяти сетах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал феноменальную победу над испанцем Роберто Баутиста-Агутом в матче первого круга Уимблдона. Такое мнение ТАСС в четверг высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Сафиуллин выдержал марафон, это просто феноменальная победа. Наверное, это самый лучший матч в его карьере, потому что он обыграл теннисиста, отлично играющего на траве. Если у него останутся силы, то он вполне может пройти и следующий круг", - сказал Чесноков.

Встреча закончилась со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 в пользу россиянина. Во втором круге он сыграет с французом Корентентом Муте.

Матч между Сафиуллиным и Баутиста-Агутом начался 3 июля, однако в тот день он был прерван из-за темноты, а потом из-за дождя в Лондоне. "Такая проблема есть на Уимблдоне. Но если на Roland Garros можно начинать матчи, например, в 9 утра, то здесь это сделать невозможно, потому что трава в это время очень скользкая, есть большой риск получить травму. Уже дошли до первой недели четверга, а некоторые не доиграли матчи первого круга, это может выбить игроков из ритма", - отметил Чесноков.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.