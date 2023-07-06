Чесноков считает, что теннисист Маннарино является неудобным соперником для Медведева

Теннисисты провели шесть очных игр, в четырех побеждал француз

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Французский теннисист Адриан Маннарино является неудобным соперником для россиянина Даниила Медведева на травяном покрытии, поэтому их матч во втором круге Уимблдона будет упорным. Такое мнение ТАСС в четверг высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Медведеву достался соперник из четвертой сотни мирового рейтинга, тот примерно так и сыграл, никаких шансов обыграть Даниила у него изначально не было. Что касается Маннарино, то вчера он просто разгромил Шевченко. Я не знаю, кто выиграет - Медведев или Маннарино. По идее, Медведев должен выигрывать, но француз для него является неудобным соперником, матч будет упорным", - сказал Чесноков.

"Маннарино на траве неудобен не только для Даниила. Если бы они играли на грунте, то Медведев выиграл бы 10 матчей из 10, потому что Маннарино отвратительно играет на этом покрытии. А на траве француз однажды чуть не обыграл Роджера Федерера (восьмикратного победителя Уимблдона - прим. ТАСС). Если бы все турниры проходили на траве, Маннарино занимал бы не 35-е место в мировом рейтинге, а уверенно входил бы в топ-15", - добавил собеседник агентства.

В среду Медведев обыграл представителя Великобритании Артура Фери со счетом 7:5, 6:4, 6:3, а Маннарино победил россиянина Александра Шевченко (6:3, 6:3, 6:2). Медведев уступает французу по личным встречам со счетом 2-4, последний матч между ними прошел 15 июня в Нидерландах и завершился победой Маннарино.

Матч между Медведевым и Маннарино пройдет 6 июля. Уимблдон завершится 16 июля.