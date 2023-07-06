СМИ: Марио Фернандес согласился на переход в футбольный клуб "Зенит"

Ранее защитник расторг контракт с бразильским "Интернасьоналом"

ТАСС, 6 июля. Бывший защитник сборной России Марио Фернандес дал согласие на переход в петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом в четверг на своей странице в Twitter написал бразильский журналист Алешандре Працель.

"Марио Фернандес согласился на переход в "Зенит", - написал Працель.

Ранее Фернандес расторг контракт с бразильским "Интернасьоналом", в который он перешел в декабре 2022 года. Арендное соглашение было рассчитано до конца 2023 года. 22 июня президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявлял, что Фернандес подпишет контракт со своим бывшим клубом.

Фернандесу 32 года, он выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев защитник принял участие в 329 матчах в различных турнирах, забив 11 голов и отдав 47 результативных передач. Вместе с московской командой он трижды выиграл чемпионат России, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал Суперкубок России. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России. В общей сложности он провел за российскую национальную команду 33 матча, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. 18 мая прошлого года защитник принял решение приостановить карьеру, а 11 декабря было объявлено о его возвращении к выступлениям.