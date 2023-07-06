Американского теннисиста Бруксби отстранили за пропуск трех допинг-тестов

Спортсмен планирует оспорить решение

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) временно отстранило американца Дженсона Бруксби от участия в соревнованиях из-за пропуска трех допинг-тестов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В последний раз спортсмен играл на Australian Open в январе 2023 года, в третьем круге первого в сезоне турнира Большого шлема он проиграл соотечественнику Томми Полу. С тех пор Бруксби не принимал участия в соревнованиях из-за травмы запястья, он перенес две операции и проходит восстановление. Теннисист планирует оспорить решение ITIA, обратившись в арбитраж.

"Временное отстранение - лучшее решение, которое мы должны принять прямо сейчас. Я никогда не проваливал тест на допинг. Я никогда не принимал никаких запрещенных веществ", - сказал Бруксби.

"Информация о местонахождении является довольно жестким требованием, учитывая, как много теннисисты путешествуют, - заявил адвокат Бруксби Ховард Джейкобс. - Нет никаких утверждений, что он принимал какие-либо запрещенные вещества, и мы уверены в [положительном] исходе дела".

Бруксби 22 года, он располагается на 101-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, наивысшей позицией спортсмена в мировом рейтинге являлась 33-я строчка. На счету американца нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2021 году.