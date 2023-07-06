Сотников считает МАЗ главным соперником "Камаз-мастера" на ралли "Шелковый путь"

Экипажи пройдут 5 230 км за десять дней ралли-рейда

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Белорусская команда МАЗ будет главным соперником российского коллектива "Камаз-мастер" на ралли-рейде "Шелковый путь". Такое мнение ТАСС в четверг высказал двукратный победитель ралли "Дакар" Дмитрий Сотников.

"Эта гонка не будет похожа на другие. Мы двигаемся в сторону Урала, а потом движемся в сторону Волгограда. Ожидаю, что будут некоторые сложности, придется быстрее адаптироваться. Я думаю, нашим главным соперником будет МАЗ, в этом году они выглядят неплохо. Я думаю, они, так же как и мы, будут выставлять максимальный состав, и каждый экипаж в их команде, как и в нашей, очень силен технически и психологически", - сказал Сотников.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка пройдет с 6 по 15 июля. Экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составят скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса.