6 июля, 09:45
Фигурное катание

Фигуристка Сотникова призналась, что сдала положительную допинг-пробу в 2014 году

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Аделина Сотникова
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Спортсменка отметила, что ее оправдали после вскрытия второй пробы

ТАСС, 6 июля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сдала положительную допинг-пробу в 2014 году, но после вскрытия допинг-пробы Б ее оправдали. Об этом спортсменка рассказала в интервью YouTube-каналу "Tatarka FM".

"Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, - сказала Сотникова. - У меня должен был быть суд, но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и все было хорошо. Мне было ужасно, я была в подавленном состоянии".

Сотниковой 27 лет, в 2014 году она стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Также на счету спортсменки две серебряные медали чемпионатов Европы (2013, 2014). 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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