РУСАДА не обладает информацией о положительной допинг-пробе Сотниковой в 2014 году

Ранее Сотникова рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, но после проверки пробы Б ее оправдали

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не располагает информацией о положительной допинг-пробе, сданной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой в 2014 году. Об этом ТАСС заявили в четверг в пресс-службе РУСАДА.

"РУСАДА не обладает информацией по данному вопросу", - заявили в агентстве.

Ранее Сотникова в интервью YouTube-каналу "Tatarka FM" рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, но после проверки пробы Б ее оправдали.

Сотниковой 27 лет, в 2014 году она стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Также на счету спортсменки две серебряные медали чемпионатов Европы (2013, 2014).