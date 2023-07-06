Красножан заявил о проблемах российских футболисток с адаптацией на сборах в Китае

Главный тренер женской сборной России отметил, что условия для занятий и матчей были на высшем уровне

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Женская национальная команда России по футболу во время сбора в Китае испытывала проблемы с адаптацией ко времени и особенностям климата. Об этом ТАСС в четверг заявил главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.

"Если говорить о Китае, то основные сложности были связаны с адаптацией ко времени и влажности климата, - сказал Красножан. - Питание было специфическим, но разнообразным: можно было выбрать что поесть. Условия для тренировок и матчей были на высшем уровне. Успели посмотреть город Циндао: вторая встреча была 4 июля, организаторы взяли нам обратные билеты на 6 июля, поэтому 5 июля мы в первой половине дня посетили Площадь 4 мая, увидели скульптуру "Майский ветер", объекты Олимпийской деревни".

"В целом посетить Китай было очень интересно. Что касается китайского языка, то использовал только слова "нихао" ("здравствуйте") и "сесе" ("спасибо")", - добавил Красножан.

С 26 июня по 6 июля сборная России проводила сбор в Циндао. Россиянки провели два матча с командой Китая: 1 июля уступили со счетом 0:1, 4 июля - 1:2.