На Уимблдоне перестали продавать пазлы из-за действий экоактивистов

В среду активисты прервали два матча на турнире

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Организаторы Уимблдона убрали из сувенирных магазинов все пазлы, после того как экоактивисты использовали их для проведения акций по ходу матчей теннисного турнира. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News.

Ранее в сувенирных магазинах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, на территории которого с 1877 года проводится этот турнир Большого шлема, за 22 фунта ($28) предлагалась головоломка на тысячу деталей с изображением трофеев в одиночном мужском и женском разрядах.

В среду участники протестного движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть"), выступающего за скорый переход к зеленой энергетике, дважды вынуждали останавливать матчи на турнире. Они выбегали на травяной корт, разбрасывая оранжевые конфетти и фрагменты пазла. В первый раз они прервали игру первого круга между японцем Сё Симабукуро и болгарином Григором Димитровым, а спустя два часа - матч между британкой Кэти Бултер и австралийкой Дарьей Сэвилл. Все протестующие были задержаны, матчи доиграны.

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман 5 июля заявила, что правительство поддержит полицию и организаторов соревнований в попытках помешать проведению протестных акций во время спортивных событий, добавив, что полиция повысила число сотрудников, задействованных на охране других мероприятий.

Just Stop Oil требует от правительства немедленно запретить разработку новых нефтегазовых месторождений в стране. Во второй половине прошлого года члены движения постоянно перекрывали в час пик самые оживленные автотрассы и дороги, обливали краской автосалоны, штаб-квартиры корпораций, бутики дорогих брендов, а также атаковали произведения искусства. Так, они вылили суп на картину художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее и попытались испортить ряд других полотен. В этом году, помимо затруднения движения на улицах, они несколько раз распыляли порошковую краску в общественных местах, в том числе на спортивных и культурных мероприятиях - на матчах по регби, крикету, снукеру, а также на скачках.