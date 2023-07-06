6 июля, 11:13
Летние олимпийские виды спорта

Команды Германии и Белоруссии выступят на чемпионате Европы по городкам в Ленобласти

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

На турнир также приглашены команды из Азии, Африки и Латинской Америки

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие в чемпионате Европы по городошному спорту, который пройдет с 24 по 30 июля на территории Ленинградкой области в городе Приозерск, примут команды Белоруссии и Германии. Об этом ТАСС в четверг рассказали в пресс-службе Федерации городошного спорта России.

"В чемпионате Европы традиционно примут участие представители Российской Федерации, Республики Беларусь, Федеративной Республики Германия и других европейских стран, - сообщили в пресс-службе - Приглашенные страны: Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Китайская Народная Республика, Вьетнам, Нигерия, Танзания, Куба и страны Латинской Америки".

Открытый чемпионат Европы 2023 года будет приурочен к столетию городошного спорта и будет включать следующие дисциплины: городки классические, городки европейские, городки финские - кюккя. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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