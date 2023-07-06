Команды Германии и Белоруссии выступят на чемпионате Европы по городкам в Ленобласти

На турнир также приглашены команды из Азии, Африки и Латинской Америки

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие в чемпионате Европы по городошному спорту, который пройдет с 24 по 30 июля на территории Ленинградкой области в городе Приозерск, примут команды Белоруссии и Германии. Об этом ТАСС в четверг рассказали в пресс-службе Федерации городошного спорта России.

"В чемпионате Европы традиционно примут участие представители Российской Федерации, Республики Беларусь, Федеративной Республики Германия и других европейских стран, - сообщили в пресс-службе - Приглашенные страны: Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Китайская Народная Республика, Вьетнам, Нигерия, Танзания, Куба и страны Латинской Америки".

Открытый чемпионат Европы 2023 года будет приурочен к столетию городошного спорта и будет включать следующие дисциплины: городки классические, городки европейские, городки финские - кюккя.