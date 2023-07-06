Романа Костомарова выписали из больницы

Олимпийский чемпион провел в больнице 175 дней

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров выписан из больницы в Коммунарке. Об этом он сообщил в четверг на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Позади 175 дней, впереди вся жизнь. Благодаря врачам я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью, но по-другому было никак", - написал Костомаров.

Также фигурист опубликовал видео, в котором выразил слова благодарности врачам и всем людям, которые его поддерживали. "Спасибо всем, что спасли мою жизнь. Полгода назад я этого не понимал, не чувствовал, я просто думал, что я покашлял дома и уехал на скорой помощи, чтобы сделали укол, прополоскали мне рот, меня и через час я вернулся домой, но приключилось что приключилось. Сложная эта болезнь, которая чуть не забрала мою жизнь. Много мыслей в голове и после этого - лучше бы было так или лучше по-другому, но в данном случае я счастлив, что я живой", - сказал Костомаров.

"И моя жена, которая с первого дня здесь ухаживала за мной, видела что происходило со мной, и много слез было пролито, и брат мой, который ухаживал за мной. И все вы, и медсестры, лучшие доктора, люди, которые занимались реабилитационным, послеоперационным процессом. Я ухожу с хорошим настроением и всем желаю такого же настроения. Огромное вам человеческое спасибо", - заключил олимпийский чемпион.

О Костомарове

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

8 мая фигурист опубликовал в Instagram сообщение, отметив, что "много трудностей еще впереди". Он выразил надежду, что справится с ними благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его "с того света". Позднее Костомаров опубликовал три видео, на которых он делал упражнения на велотренажерах, занимался на беговой дорожке и делал упражнения с утяжелителями на руках.

Костомарову 46 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.