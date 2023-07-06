В допинг-пробе чемпиона мира по баскетболу 3х3 Антониковского нашли метилгексанамин

Сообщалось, что спортсмен будет дисквалифицирован на один год

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Препарат метилгексанамин обнаружен в допинг-пробе чемпиона мира по баскетболу 3х3 среди игроков не старше 23 лет и чемпиона России Александра Антониковского. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"В пробе Б Антониковского найден метилгексанамин", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что баскетболист будет дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Игрока, клуб и Российскую федерацию баскетбола уже уведомили об этом. Предположительно, положительный тест был сдан в апреле прошлого года.