Всероссийская федерация плавания расследует появление Сорокиной в заявке сборной Сирии

Спортсменка оказалась в числе семи российских атлетов, заявленных за сборную Сирии для участия в Панарабских играх

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация плавания (ВФП) проводит расследование относительно попадания Анастасии Сорокиной в заявку сборной Сирии на Панарабские игры. Об этом ТАСС в четверг сообщили в ВФП.

Сорокина оказалась в числе семи российских спортсменов, заявленных за сборную Сирии для участия в Панарабских играх, которые проходят с 5 по 15 июля в Алжире. На соревнования пловчиха была заявлена под именем Энас Соркине.

"Пока у нас недостаточно информации, федерация начала разбирательство", - сообщили в ВФП.

Министерство спорта РФ в среду сообщило, что право представлять Сирию на Панарабских играх имели только два российских спортсмена - Милана Мугу (дзюдо) и Александра Максимова (спортивная гимнастика). "По остальным спортсменам информация, указанная на сайте турнира, не соответствует действительности, указанные на сайте организаторов турнира спортсмены не принимают участия в Панарабских играх и не заявляли о смене спортивного гражданства", - отметили в ведомстве.