Тарасова заявила, что Костомаров справился с болезнью благодаря выдающемуся характеру

Заслуженный тренер СССР отметила труд врачей, которые помогали олимпийскому чемпиону

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров обладает выдающимся характером, который помог ему преодолеть болезнь. Такое мнение ТАСС в четверг высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Хорошо, что есть такие отличные больницы и прекрасные врачи, которые помогли Костомарову. А сам Костомаров имеет выдающийся характер, который позволил ему справиться с болезнью. Прекрасная новость, что он выписывается из больницы", - сказала Тарасова.

Ранее в четверг Костомаров сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что его выписали из больницы.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

8 мая фигурист опубликовал в Instagram сообщение, отметив, что "много трудностей еще впереди". Он выразил надежду, что справится с ними благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его "с того света". Позднее Костомаров опубликовал три видео, на которых он делал упражнения на велотренажерах, занимался на беговой дорожке и делал упражнения с утяжелителями на руках.