Траньков назвал Костомарова человеком невероятной воли

Максим Траньков отметил невероятную силу характера олимпийского чемпиона

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров является человеком невероятной воли и еще не раз покажет миру, на что способен. Такое мнение ТАСС в четверг высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

"Этот день, наконец, настал, позади полгода переживаний и веры, что все обязательно наладится - так и произошло. Сила характера у Романа просто невероятная - настоящий спортсмен, человек невероятной воли, мужик. История его преодоления еще не закончена, но он уже продемонстрировал всему миру, на что способен. Уверен, он еще не раз нас всех приятно удивит", - сказал Траньков.

6 июля Костомаров на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) опубликовал пост, в котором сообщил о своей выписке из больницы.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Костомарову 46 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.