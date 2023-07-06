Журова считает, что Костомаров мог бы открыть свою школу фигурного катания

В фигурном катании не хватает специалистов, отметила депутат

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров после восстановления от болезни мог бы открыть свою школу фигурного катания. Такое мнение ТАСС в четверг высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

"Это зависит от Романа, фигурное катание - творческий процесс, - сказала Журова. - Если он захочет, не обязательно заниматься катанием. Его знания, умения и понимание процесса будут иметь большое значение, он может быть востребован. Сейчас не хватает специалистов в фигурном катании, которые что-то понимают в этом".

"Если он откроет школу, это будет востребовано", - добавила Журова.

Ранее в четверг Костомаров сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что его выписали из больницы.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Костомарову 46 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.