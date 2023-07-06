Источник рассказал, что Роман Костомаров вернется в больницу через неделю

Впереди олимпийского чемпиона ждет процесс протезирования рук

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вернется в больницу через неделю для подготовки к протезированию рук. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник.

"Через неделю Роман вернется в больницу, восстановление продолжается. Впереди процесс протезирования рук, в настоящее время идет процесс полного заживления", - сказал ТАСС источник. Ранее о том, что Костомаров вернется в больницу, сообщил телеграм-канал Shot.

Ранее в четверг Костомаров сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что его выписали из больницы.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

8 мая фигурист опубликовал в Instagram сообщение, отметив, что "много трудностей еще впереди". Он выразил надежду, что справится с ними благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его "с того света". Позднее Костомаров опубликовал три видео, на которых он делал упражнения на велотренажерах, занимался на беговой дорожке и делал упражнения с утяжелителями на руках.

Костомарову 46 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.