Матчевая встреча сборных Югры и России по боксу пройдет 28 июля перед боем Батыргазиева

Встреча пройдет в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июля. /ТАСС/. Матчевую встречу по боксу между сборными Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и России планируется провести 28 июля в Ханты-Мансийске перед боем россиянина Альберта Батыргазиева и доминиканца Франсиса Фрометы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в департаменте физической культуры и спорта Югры.

"В Ханты-Мансийске запланировано провести матчевую встречу по боксу между спортивными сборными командами Югры и Российской Федерации 28 июля 2023 года. Она пройдет перед боем Батыразиева с Фрометой", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке 25-летнего Батыргазиева на профессиональном ринге 8 побед (6 нокаутом) и ни одного поражения. На его счету титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. Батыргазиев также является олимпийским чемпионом Токио и четырехкратным чемпионом России.