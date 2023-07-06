Шестнадцатилетняя теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона

Россиянка обыграла Барбору Крейчикову из Чехии

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева в четверг обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову в матче второго круга Уимблдона.

Крейчикова (10-й номер посева) снялась с матча при счете 6:3, 4:0 в пользу Андреевой, вышедшей в основную сетку турнира через квалификацию. По ходу игру чешская теннисистка несколько раз брала медицинский перерыв. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между соотечественницей Анастасией Потаповой (22) и словенкой Кайей Йуван (без номера посева).

16-летняя Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, который стал для нее дебютным взрослым турниром Большого шлема. В текущем сезоне она также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Крейчиковой 27 лет, в рейтинге WTA она занимает 11-ю позицию. На счету теннисистки шесть титулов под эгидой организации. В 2021 году она выиграв Открытый чемпионат Франции в одиночном и парном разрядах. Также Крейчикова является олимпийской чемпионкой Токио в парном разряде.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004). В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.