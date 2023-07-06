СМИ: Украина присоединилась к заявке на проведение чемпионата мира по футболу

Также в совместную заявку входят Испания, Португалия и Марокко

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Испания, Португалия, Марокко и Украина подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом в четверг сообщает французская газета L'Equipe.

В случае, если совместная заявка четырех стран будет выбрана Международной федерацией футбола (ФИФА), турнир 2030 года может стать первым чемпионатом мира, который пройдет на двух континентах.

5 октября 2022 года стало известно, что Королевская футбольная федерация Испании и Португальская футбольная федерация включили Украинскую футбольную ассоциацию в совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. 10 марта портал The Athletic сообщил, что Марокко заменит Украину в заявке на проведение чемпионата мира 2030 года. 14 марта Марокко приняло решение присоединиться к заявке Испании и Португалии.

В июне 2022 года Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Хозяин турнира должен определиться в третьем квартале 2024 года.