Павлу Буре вручили орден Александра Невского за подготовку спортсменов к Олимпиаде

Награду вручил помощник президента Игорь Левитин

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Специальному представителю Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам, члену совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павлу Буре по поручению президента России Владимира Путина был вручен орден Александра Невского за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2022 года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ФХР.

Награду вручал помощник президента Игорь Левитин.

Сборная России по хоккею стала серебряным призером Олимпиады в Пекине. В финальном матче российские хоккеисты со счетом 1:2 уступили финнам.

Буре 52 года. Он является серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр. В 1990 году в составе сборной СССР стал чемпионом мира. В 2012 году Буре был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.