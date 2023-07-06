Призера Спартакиады по велошоссе Крылову дисквалифицировали на четыре года за допинг

В пробе спортсменки, взятой в апреле, был обнаружен триметазидин

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Спартакиады 2022 года в групповой велошоссейной гонке Седа Крылова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС в четверг сообщил главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян.

"Крылова дисквалифицирована на четыре года, - сказал Абрамян. - Запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе, взятой у спортсменки в конце апреля. Это было внесоревновательное тестирование".

В допинг-пробе Крыловой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин, срок дисквалификации завершится 25 мая 2027 года.

"Спортсменка весной проходила углубленное медицинское обследование, которое выявило у нее некоторые проблемы с сердцем, из-за чего Крылова не получила допуск до соревнований по состоянию здоровья. Она решила действовать самостоятельно, обратилась в медицинскую клинику. Врач выписал ей триметазидин, который впоследствии и был обнаружен в допинг-пробе", - добавил главный тренер.

Крыловой 28 лет, она является чемпионкой России 2021 года в групповой гонке.