В ОКР заявили, что сила духа Костомарова вызывает восхищение

В организации отметили, что врачи и медперсонал совершили настоящее чудо

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров обладает вызывающей восхищение силой духа. Об этом говорится в заявлении Олимпийского комитета России (ОКР), опубликованного службой коммуникаций организации в четверг.

"Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова выписали из больницы, почти полгода борьбы за жизнь позади. Желаем здоровья и не сомневаемся, что в его жизни начинается новая, светлая глава. Не перестаем восхищаться силой духа самого Романа, и, конечно же, беспримерным мужеством и человеческим достоинством его супруги Оксаны, всех родных и близких, кто каждый день был рядом с ним. Низкий поклон врачам и медперсоналу, которые совершили настоящее чудо", - говорится в сообщении ОКР.

Ранее в четверг Костомаров сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что его выписали из больницы. Источник ТАСС сообщил, что через неделю фигурист вернется в больницу для подготовки к протезированию рук.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

8 мая фигурист опубликовал в Instagram сообщение, отметив, что "много трудностей еще впереди". Он выразил надежду, что справится с ними благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его "с того света". Позднее Костомаров опубликовал три видео, на которых он делал упражнения на велотренажерах, занимался на беговой дорожке и делал упражнения с утяжелителями на руках.

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