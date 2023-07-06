Теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг Уимблдона

Россиянка в двух сетах уступила Маркете Вондроушовой из Чехии

ЛОНДОН, 6 июля /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова в четверг уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой во втором круге Уимблдона.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Вондроушовой, не получившей на турнире номера посева. Кудерметова была посеяна под 12-м номером. По ходу матча она брала медицинский перерыв. В третьем круге чешская теннисистка сыграет с победительницей матча между хорваткой Донной Векич (20-й номер посева) и американкой Слоан Стивенс (без номера посева).

Кудерметовой 26 лет, она занимает 12-ю строчку в мировом рейтинге, на ее счету один титул Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

24-летняя Вондроушова занимает 42-е место в рейтинге WTA. На счету чешской теннисистки одна победа под эгидой организации. Лучшим результатом Вондроушовой на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2019 году.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004). В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.