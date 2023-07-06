Чагин заявил, что российские спортсмены очень ждут возвращения на ралли "Дакар"

Международная автомобильная федерация в марте 2022 года разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Все российские спортсмены очень ждут возвращения на международные соревнования, в том числе на ралли "Дакар". Такое мнение ТАСС в четверг высказал руководитель ралли "Шелковый путь" и семикратный победитель ралли "Дакар" Владимир Чагин.

"Конечно, все российские участники хотят, чтобы как можно быстрее для них открылись возможности для участия в Кубке мира, чемпионате мира, международном марафоне "Дакар". Мы все этого ждем. Сложно сказать, как это будет дальше. Мы все будем только рады", - сказал он.

1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов. 28 сентября стало известно, что команда "Камаз-мастер" отказалась подписывать документ FIA для участия в "Дакаре". Ралли "Дакар" проходил с 31 декабря по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии. В зачете грузовиков впервые победил нидерландец Янус ван Кастерен, до этого на протяжении шести лет подряд в зачете грузовиков побеждали российские экипажи команды "Камаз-мастер". Всего на счету пилотов российской команды 19 побед в "Дакаре", что является рекордным результатом.