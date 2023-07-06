Бывший футболист "Зенита" Данни назвал Марио Фернандеса великим игроком

Мигель Данни отметил, что Марио Фернандес хорошо знает чемпионат России

ТАСС, 6 июля. Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес является великим игроком и его возможный переход в петербургский "Зенит" - потрясающая новость. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в четверг высказал бывший игрок "Зенита" португалец Мигель Данни.

"Фернандес - хороший игрок, к тому же россиянин. Он знает чемпионат России. Если у "Зенита" будет возможность привести Марио в команду, это будет потрясающе. Это великий игрок", - сказал Данни.

6 июля бразильский журналист Алешандре Працель написал, что Фернандес дал согласие на переход в петербургский "Зенит". "Спорт-экспресс" сообщил, что "Зенит" обратился к кандидатуре Фернандеса спустя минимум сутки, после того как от идеи возвращения игрока окончательно отказались армейцы.

Фернандесу 32 года, он выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев защитник принял участие в 329 матчах в различных турнирах, забив 11 голов и отдав 47 результативных передач. Вместе с московской командой он трижды выиграл чемпионат России, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал Суперкубок России. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России. В общей сложности он провел за российскую национальную команду 33 матча, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. 18 мая прошлого года защитник принял решение приостановить карьеру, а 11 декабря было объявлено о его возвращении к выступлениям.