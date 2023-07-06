Российский гонщик Карякин заявил о сложностях с поиском спонсоров из-за пропуска "Дакара"

Ралли-марафон "Дакар" является одной из основных точек притяжения спонсоров, отметил гонщик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Отказ от участия в ралли-марафоне "Дакар" осложняет команде российского гонщика Сергея Карякина поиск спонсоров для участия в других соревнованиях. Об этом Карякин заявил ТАСС в четверг.

"Дакар" - это одна из основных точек притяжения спонсоров, и найти спонсоров без "Дакара" очень тяжело. Здесь очень благодарен своим партнерам - УГМК, ФОРЭС, которые откликнулись на просьбу о помощи поддержать эту гонку (участие в ралли-рейде "Шелковый путь" - прим. ТАСС)", - сказал Карякин.

В настоящее время Карякин принимает участие в ралли-рейде "Шелковый путь".

1 марта 2022 года Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов. 14 октября Карякин рассказал ТАСС, что написал письмо президенту FIA Мохаммеду бин Сулайему с просьбой отменить требование к российским пилотам осудить специальную военную операцию на Украине. 5 ноября он сообщил, что отказался от участия в ралли-марафоне "Дакар".

Карякину 32 года, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.