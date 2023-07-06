Янчук считает закономерной победу теннисиста Рублева над Карацевым на Уимблдоне

Матч между россиянами завершился победой Андрея Рублева в четырех сетах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев закономерно победил своего соотечественника Аслана Карацева в матче второго круга Уимблдона. Такое мнение ТАСС в четверг высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча прошла в четверг и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Рублева.

"То, что Андрей обыграл Аслана, - это абсолютно закономерно. Андрей сейчас находится значительно выше в рейтинге, у него более резкие удары. Но то, что Аслан выиграл сет, говорит о том, что он возвращается на свой уровень, матч не прошел без борьбы. Пока все идет так, как и должно", - сказал Янчук.

В следующем круге Рублев сыграет с победителем матча между чилийцем Томасом Барриосом и бельгийцем Давидом Гоффеном.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составил $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является cерб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. В нынешнем сезоне российские и белорусские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.