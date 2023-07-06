Парагвайский футболист Бальбуэна вернулся в московское "Динамо"

После приостановки контракта защитник выступал за бразильский "Коринтианс"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Парагвайский защитник московского футбольного клуба "Динамо" Фабиан Бальбуэна вернулся в расположение команды. Об этом в четверг сообщает пресс-служба бело-голубых.

Игрок прошел медицинское обследование и сдал тесты на базе "Динамо". 7 июля Бальбуэна приступит к тренировкам с командой.

10 июля 2022 года Бальбуэна приостановил контракт с "Динамо" после того, как Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. После этого футболист выступал за бразильский "Коринтианс".

Бальбуэне 31 год, он пришел в "Динамо" в июле 2021 года на правах свободного агента. Парагваец принял участие в 31 матче, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу. Ранее защитник играл в английском "Вест Хэме" и парагвайском "Либертаде". В составе сборной Парагвая Бальбуэна провел 31 матче, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.