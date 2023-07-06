Ольховский: Рублев и Карацев в матче Уимблдона играли на высочайших скоростях

Встреча между российскими теннисистами прошла в четверг и завершилась победой Андрея Рублева

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Матч между российскими теннисистами Андреем Рублевым и Асланом Карацевым во втором круге Уимблдона получился интересным и прошел на высочайших скоростях. Такое мнение ТАСС в четверг высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча прошла в четверг и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Рублева.

"И тот, и другой играли на высочайших скоростях, поэтому нельзя сказать, что один ошибался больше, а другой - меньше. На мой взгляд, игра была очень интересной. Аслан феноменально отыграл тай-брейк в первой партии, но затем более устойчивым и более стабильным был Андрей", - сказал Ольховский.

"Аслан очень хорошо провел первый матч. Андрей сейчас находится в хорошей форме, поэтому нельзя сказать, что Аслан плохо сыграл на турнире, напротив, он показал очень хорошую игру. С таким теннисом он будет идти только вперед", - добавил собеседник агентства.

В следующем круге Рублев сыграет с победителем матча между чилийцем Томасом Барриосом и бельгийцем Давидом Гоффеном.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составил $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является cерб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. В нынешнем сезоне российские и белорусские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.